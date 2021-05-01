成功大學結合科技與運動賽事建置的5G智慧場館正式啟動。（洪榮志攝）

全國大專校院運動會14到18日將在成功大學登場，理工起家的成大也利用自家科技領域的優勢，首度結合運動賽事建置5G智慧場館，並選定競技無人機表演賽，展現5G場域的創新應用，並宣示做好賽事直播的準備。成大校友的副總統賴清德1日參加啟動儀式時，除期許運動科技產業在台灣蓬勃發展，還說：「我成大、我驕傲；我台南、我驕傲；我台灣、我驕傲。」

賴清德指出，體育賽事為選手加油凝聚全民力量的時刻最令人感動，因應國內外運動科技產業的發展潛力與龐大商機，台灣高科技產業擁有絕大優勢。目前科技部與經濟部等政府單位都在努力推動運動科技相關計畫，在「引領運動科研鏈結產業」的推動策略下，希望將相關研發成果落實於運動產業，創造新的產業價值。

賴清德也期許成大此次透過全大運將「運動」與「科技」結合，只是一個開端示範，相信未來會有更積極創新的作為，透過學術研究與產業共同合作，落實帶動運動科技產業在南部茁壯成長，用科技力挺運動賽事，協助棒球與其他運動產業成為台灣的光榮與驕傲。

無人機表演賽現場，透過飛競鬥士公司的專業無人機飛行競速表演、仁寶電腦提供的智慧眼鏡，以及光陣三維科技公司即時零死角的轉播技術，5G智慧場館架設數十部4K高速攝影機，同步拍攝無人機競技飛行畫面。智慧系統由不同角度，全視野同時捕捉競速無人機飛行軌跡及數據資料，並藉由影像縫合科技，透過5G場域的高速傳輸優勢，推播3D回放精彩畫面，讓觀賞者透過手機就能即時且自由地選播比賽歷程任意段落、任意角度、即時定格或重播，享受5G科技帶來的全新體驗。

同時，透過無人機上的攝影機畫面，直接以智慧眼鏡觀看，觀賞者還可從第一人稱視角親歷飛行路徑，提升臨場感與情境感受度。這場首度曝光展現5G能力的全新格式之競速無人機精采演出，讓現場貴賓與觀眾都讚不絕口。

(中時 )