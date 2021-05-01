因應珍愛藻礁公投爭議，行政院正在評估部分環團人士提出的三接外推方案，預計擬以外推不超過1公里，免於重做環評，爭取各界支持，傳出政院近期將拍板方案。行政院為爭取執政黨立委支持，行政院長蘇貞昌將於3日親自主持擴大行政立法協調會報，向立法院黨團成員說明三階外推方案評估狀況。

針對三接興建計畫爭議，行政院積極與民團對話，盼能找到共贏的方案，前環保署副署長詹順貴日前提出「三接外移替代方案」，建議工業港再往外海推移，避免藻礁受到破壞，蘇貞昌得知後，立即裁示相關部會審慎評估替代方案可行性。

據悉，行政院傾向提出三接外推1公里的方案，以「不超過環評範圍」為原則，希望能創造藻礁與三接共存的雙贏局面，預計近期政院與執政黨委員及總統府溝通後，就會對外公布評估方案結果。

民進黨團書記長羅致政今表示，政院昨天有通知黨團成員，希望下周一中午可以把時間空下來，蘇貞昌及相關部會將報告藻礁相關議題，具體內容沒有說，就看政院提出的方案，黨團會尊重跟配合。

對於三接外推方案可能造成完工期延宕、工程費用增加，甚至影響供電穩定等因素，羅致政表示，政院持續跟外界溝通對話，相信經濟部會提出完整的報告，以利接下來各地舉辦的下鄉座談會能清楚說明立場。

(中時 )