台東縣家庭教育中心1日在東海運動公園辦理「國際家庭日-愛在工作與家庭．親子好趣遊Chill」活動，共吸引400餘位親子參加。（台東縣家庭教育中心提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣家庭教育中心1日在東海運動公園辦理「國際家庭日-愛在工作與家庭．親子好趣遊Chill」活動，共吸引400餘位親子參加。（台東縣家庭教育中心提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣家庭教育中心1日在東海運動公園辦理「國際家庭日-愛在工作與家庭．親子好趣遊Chill」活動，共吸引400餘位親子參加。（台東縣家庭教育中心提供／蔡旻妤台東傳真）

為促進家庭親子共學、共遊，台東縣家庭教育中心1日在東海運動公園辦理「國際家庭日-愛在工作與家庭．親子好趣遊Chill」活動，一共吸引400餘位親子參加，現場各式闖關遊戲及體驗課程，讓親子們一起動一動歡樂一下午，由於正值防疫期間，現場量體溫、佩載口罩等，防疫工作面面俱到。

台東縣家庭教育中心指出，光是親子科學遊戲、發射吧水火箭、藍染及束口包DIY體驗，活動前就已經報名額滿，相當受到歡迎；而現場的「家事我最行」闖關活動，讓家長直呼太受用了，只見小朋友們個個精神飽滿的學摺衣服、曬衣服、垃圾分類等，希望透過寓教於樂的活動，鼓勵小朋友從小學習共同分攤家事，並增加親子互動。

台東縣長饒慶鈴表示，為因應社會變遷對家庭帶來的衝擊，並倡導世界各國對家庭的重視，聯合國從1994年起，每年5月15日定爲「國際家庭日」。今年國際家庭日主題強調「愛在工作與家庭」，希望藉由活動提高民眾與企業對於工作與家庭的重視，職場與公部門的攜手合作，將家庭教育資源輸送到需要的家庭中，協助民眾提升婚姻與親職等家庭生活知能，促進工作與家庭生活平衡，達成「職場-家庭」雙贏互益。

教育處長林政宏表示，員工參與職場家庭日活動，共學共遊，有助提升工作滿意度，經由家庭教育活動，學習關懷、傾聽與陪伴，企業與家庭合作成為彼此的巨大正能量。

依據台師大「家庭研究與發展中心」調查分析，有15％的父母每天和孩子相處不到2小時，親子互動時間少。近4成的民眾表示，工作會影響家庭生活，家庭影響工作生活也有3成。為提供民眾家庭教育知能，台東縣家庭教育中心與國立教育廣播電台台東分台合作製播「早午家常話」、「親子Easy GO」節目，邀請專家分享親子教養知識、夫妻溝通、情緒調適、性別交往等議題，全方位提供親職策略，協助家長們能從工作與家庭中取得平衡，歡迎大家收聽。

(中時 )