36歲男星周孝安因為演出偶像劇《必勝大丈夫》認識27歲的「象迷娘」陳天仁，兩人低調交往1年多，上個月底在臉書宣布結婚喜訊，只是想不到小倆口竟是雙喜臨門，陳天仁今(1日)PO文開心表示自己要當媽咪了，更感謝周孝安這個神隊友的照顧，才讓她得以熬過懷孕前期的各種不舒服。
周孝安、陳天仁才宣布婚訊不久，今日又與粉絲們分享另一個好消息，陳天仁在臉書PO出小倆口舉辦寶寶性別揭曉派對的甜蜜照片，派對上的揭曉氣球印著正是大大的girl（女孩），她開心寫下：「終於可以跟大家分享喜悅！感謝老天給的禮物，我要當媽咪了。一得知性別就火速辦了性別揭曉派對，正式告別傳說中的前三個月...(肚子夜夜爆痛、吃安胎吃到要吐、睡不好等等），一直到現在終於可以正常吃飯睡覺了。」
周孝安也在臉書分享當爸喜悅，稱今年對他來說實在是特別的一年，很多事都是一氣呵成，生命裡確定又多了一位重要女性，「yes！！！我要當爸爸囉！也讓我得更成熟、更要努力的去照顧保護這個家。」
周孝安還說因為老婆身體終於來到穩定期，才慢慢跟大家公布喜訊，未來兩人將更懂得感恩珍惜。陳天仁亦感謝老公對她無微不至的照顧，「真的謝謝神隊友每天的細心照顧嗚嗚嗚，未來還要請把拔多多指教了！」
(中時新聞網)
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