今年春夏，BONNY & READ飾品與BT21宇宙明星攜手推出系列飾品，這次除了耳環、項鍊，和手環之外，還開發了髮飾系列，以及別針、貼紙等周邊商品，一口氣推出總計三十款可愛、個性，又有質感的新品，八個角色一次到齊，KOYA，RJ，SHOOKY，MANG，CHIMMY，TATA，COOKY和VAN全都化身成可愛飾品，要讓全球的粉絲們陷入瘋狂。

BT21是LINE FRIENDS旗下的全球人氣卡通形象品牌，充滿魅力與個性的角色，也成為了宇宙中最受喜愛的明星。身為第一家與BT21一起漫遊宇宙的飾品品牌，BONNY & READ專注於年輕市場以及多元又彈性的設計風格，是美感與質感兼具的台灣飾品廠商，此次與BT21一起打造的宇宙系列更是創造出既可愛又時尚的風潮。BONNY & READ飾品耗時近一年的時間，從商品開發、設計製作到上市，這次除了耳飾之外，更加入髮飾、別針、貼紙等元素，瞄準BT21粉絲對飾品搭配年輕又多元的需求，用八個BT21角色的個性和宇宙元素混搭成飾品，可愛中又帶點個性，豐富多元的飾品選擇可以讓各種風格的BT21粉絲一次滿足。

Bonny & Read淘氣耳環組。（圖／品牌提供）

BT21一共八個角色KOYA，RJ，SHOOKY，MANG，CHIMMY，TATA，COOKY和VAN，是極具個性與人氣的角色，以繽紛可愛的角色人物為設計出發，本次推出的系列飾品，除了耳環、項鍊，和手環之外，還開發了髮飾系列，以及別針、貼紙等周邊商品，一口氣推出總計三十款可愛、個性，又有質感的新品，這次也特別推出鈦鋼耳針材質系列，是針對肌膚較敏感的族群所特別設計的，讓所有膚質的族群也可以安心配戴使用。

Bonny & Read俏皮髮夾組。（圖／品牌提供）

在耳環的款式上，想要一次擁有八個BT21角色，貼耳款的「淘氣耳環組」就是最好的選擇，每個角色都以手工滴油填色，繽紛又淘氣的模樣現身，每天都能按照心情自由選搭，敏感性膚質的朋友則可以選擇「鈦鋼耳環」，以人物頭像設計簡約又可愛，簡單打造穿搭上的小亮點。想要特別選擇心儀的角色，一式三件的「夢想耳環組」就有八個角色款式可以選擇，每個角色的彩色頭像都會配上與角色呼應的符號點綴，貼耳款的設計可愛又俏麗。想要呈現浪漫可愛的感覺，垂墜款的「活力耳環」和「行星耳環」就能有豐富的宇宙感，每個角色所搭配的形象符號，或是鏤空的星球線條都能有清徹的透視感，是屬於少女的俏皮可愛。

Bonny & Read 淘氣耳環組。（圖／品牌提供）

Bonny & Read鈦鋼耳環。（圖／品牌提供）

項鍊和手環系列，則分別推出「宇宙搭檔」和「宇宙夥伴」兩款設計款。「宇宙搭檔」是以KOYA、RJ 、TATA、VAN組成，「宇宙夥伴」則是SHOOKY、MANG、CHIMMY、COOKY為一組，以彩色的BT21人物造型作為墜飾，手鍊上也有小符號裝飾，兩組系列同時混搭都是很亮眼的飾品，看到就會讓人心情大好，是適合夏天的繽紛款式。

Bonny & Read宇宙夥伴項鍊。（圖／品牌提供）

本次系列更開發出髮飾作品，「魅力髮圈」共有八個可愛角色造型，大大的BT21頭像加上小小的對應符號，每個角色都不一樣，可以為簡單的髮型增添了一點小趣味，就算不綁頭髮，套在手上也能很可愛。短髮女孩也照顧到了，「俏皮髮夾組」更是市面沒有看過的BT21款式，以兩個角色為一組，每個人物角色旁邊都會有一顆小星星點綴，可愛又帶個性，一共四組的設計讓人不包款都難。

魅力髮圈。（圖／品牌提供）

俏皮髮夾組。（圖／品牌提供）

這次推出的周邊系列更是誠意十足， 有「率性別針」、「飾品收納盒」和「防水貼紙組」來滿足粉絲們。一共八款的「率性別針」不論是使用在帽子、包包，或是服飾上都有相當多元的用途，更能滿足廣大的BT21粉絲的需求。以黑白設計為主的BT21「飾品收納盒」極具個性，讓心愛的飾品們能有完整的收納空間，不論是居家擺飾或是出門攜帶都是最完美的選擇。想要獲得「防水貼紙組」則是要用加價購的方式，凡購買BT21系列飾品就能用加購優惠獲得BT21防水貼紙組，一組八張八個角色全都有，誠意滿滿的周邊一定要完整收集起來。

飾品收納盒。（圖／品牌提供）

▍活動

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★歡樂小活動參加方式：

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★獎品內容 ｜ 抽出三名粉絲，每人可獲得BONNY & READ行星耳環*1，不挑款隨機寄出

★公佈時間 ｜ 2021/5/12

★領獎方式 ｜ 郵寄（限台澎金馬）

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(中時新聞網)