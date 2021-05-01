依勞保條例指出「經診斷確定於保險有效期間罹患職業病者，得請領職業災害保險失能給付」，如依「勞工保險塵肺症審定準則」認定為在投保期間所得的塵肺病，可請領職災保險失能給付。

據悉，勞工保險塵肺症審定準則已有上千名礦工藉此請領失能給付。勞保局職業災害給付組組長陳慧敏表示，如果依該準則，並認定為塵肺病為投保期間所得，後續可依勞保條例請領職災失能給付。依現行勞保條例規範，職災失能給付，可請領依投保薪資、投保年資計算的失能年金、失能一次金，如因職災導致失能則一次金再加給50％。

(中時 )