在溫馨5月的第1天，台東縣政府文化處1日特別辦理3場次親子共讀與講座活動，吸引不少縣民親子一同造訪。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

在溫馨5月的第1天，台東縣政府文化處1日特別辦理3場次親子共讀與講座活動，吸引不少縣民親子一同造訪。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

在溫馨5月的第1天，台東縣政府文化處1日特別辦理3場次親子共讀與講座活動，吸引不少縣民親子一同造訪。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

在溫馨5月的第1天，台東縣政府文化處1日特別辦理3場次親子共讀與講座活動，吸引不少縣民親子一同造訪圖書館參與藝文閱讀系列活動及借閱書籍，提前歡慶2021年母親節。

首登場的是在文化處圖書館1、2樓及戶外廣場舉辦的「母親節專屬閱讀闖關-世界上最強壯的媽媽」親子共讀，結合母親節慶與週六童言童語，以繪本導讀出適合幼兒的聽說讀寫玩。其中包括最有誠意的禮物(手作康乃馨送給媽媽)、小小編劇—故事接龍(故事邏輯訓練遊戲)、我要和媽媽一樣強壯(大肌肉、小肌肉訓練遊戲)、同心協力(與媽媽一起用棒子運送球)及最愛和媽媽一起看書(1個家庭借閱12本書)等5個有趣的闖關閱讀活動設計，並由多多老師進行「世界上最強壯的媽媽」繪本導讀，用故事接龍訓練幼兒理解及推理能力。

饒慶鈴1日中午邀請台東青年文化觀察團、原住民青年文化觀察團成員，以及縣府文化處、原民處同仁，在福建路太麻里文創咖啡館共識共讀嚴長壽新書《我所嚮往的生活文明》，台灣藝術大學藝術管理與文化政策研究所教授劉俊裕也特別參與。饒慶鈴表示，與大家一樣非常關注台灣的未來，而台東人所嚮往的生活文明會是怎樣的一個樣貌，台東青年們面對挑戰，如何於人群中脫穎而出，期望用最貼近年輕人的語言角度，談談分享面對未來挑戰的觀點。

而青年們參與社會公民會議也助力未來外，透過共識共讀，讓年青人有效的發掘議題、群體合作、創意激盪，如同嚴長壽先生書中所說，我殷切盼望年輕人要自己拿出主張、拿出力量，成為文明社會裡最堅實的公民，具有思辨力的公民，認真的討論與監督政府，敦促政府堅守正確的大方向。

下午文化處則與天下文化在台東桂田酒店國際劇院合辦「2021最新願景力作，我所嚮往的生活文明」講座活動，邀請作者嚴長壽與台東朋友們分享，書中論述疫情翻覆了世界原本的安定，卻也是我們脫胎換骨「轉大人」的契機。精神意志不能停滯，是一次考驗並「厚植自己的能力」最好的機會，我們除了受災，更必須從中「受教」脫穎而出，台東可以怎樣的作為呢？如何從「被動的改變」翻轉到「主動的規劃」，觀光旅遊、科技、人才，如何擺脫單一語系的市場思維？我們可以發揮的優勢及吸引世界的朋友前來台東的呢？

(中時 )