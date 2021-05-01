中華職棒32年4月投打MVP得主出爐，投手部分由中信兄弟王牌洋投德保拉獲得，他目前更以7勝、56次奪三振榮登聯盟勝投王及奪三振王，以壓倒性的票數獲選單月投手MVP；樂天桃猿林泓育則是繼2019年5月後再度拿下打擊月MVP。

兄弟上月單月拿下11勝，其中5勝就是由德保拉所貢獻，也是目前陣中最穩定的洋投，4月總計39.1局投球送出42次三振，單月自責分率僅0.69、WHIP 0.69、被打擊率0.174，單月5場先發出賽全拿下勝投，更包辦5場單場MVP，一夫當關的表現傲視群雄，繼2020年7月後，再度獲選單月投手MVP。

猿隊4月團隊打擊率0.299為五隊之最，陣中重炮捕手林泓育4月20場出賽80打數繳出30支安打，包含4發全壘打，進帳20分打點、打擊率0.375、長打率0.613、上壘率0.390。目前更以0.357打擊率、24分打點暫居聯盟打擊王與打點王。

(中時 )