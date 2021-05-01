第七聯隊台東志航基地一架F-5E戰機去年10月29日因右發動機失效墜海，導致飛官朱冠甍中校殉職，空軍委由銓日儀公司打撈，歷經半年的時間，4月30日終於將機骸打撈上船，1日下午2時由寶拉麗絲號搭載運回高雄港，並將飛機停放在旗津高科大旗津校地港口，進行卸下失事戰機殘骸工作。

飛官朱冠甍於2020年10月29日駕駛F-5E戰機執行任務，不料剛飛離空軍台東志航基地，卻發現飛機右發動機故障，雖然當時朱冠甍緊急跳傘逃生，但仍因頭部重創導致顱內出血，經送醫搶救後宣告不治，經過半年搜尋作業，終於找到船隻，並將其打撈出海面。

但由於機體過於龐大，必須經過拆解後，才運回軍方進行失事鑑定，但與打撈點最近的台東富岡水深不足，擔心船隻搭載體積、重量龐大的戰機回港時，會發生擱淺，因此，相關人員決議將戰機載回高雄港拆卸成塊後，再利用卡車載回台東空軍志航基地。

飛機殘骸被打撈上寶拉麗絲號後，漏夜從台東駛往旗津高科大旗津校地港口，於1日下午2時許入港，而軍方車輛則是在1時30分就陸續進入校園，準備相關作業，由於軍方與校方有簽屬保密協定，因此派員在高科大旗津校區門口阻擋媒體進入。

高雄科技大學副校長俞克維表示，打撈團隊3月底就發現戰機殘骸位在水下200米深處，但因海象惡劣，打撈難度大增，且必須考量吊掛時機體擺動，可能造成飛機解體破裂、安全疑慮等，因此要等待好天氣並數度水下探勘，確認要如何穩定吊掛，做好前置作業，才正式打撈。

俞克維指出，由於這次失事原因初判是發動機故障，因此飛機拆解須先卸下機翼，保留兩部完整發動機，飛機殘骸吊掛上岸後，預計拆解作業需時近4小時，才能由軍用卡車將殘骸運回空軍基地鑑定，並釐清事故原因。

俞克維進一步說明，寶拉麗絲號上打撈的工作人力約20多人，打撈作業一開始需要先定位地點、判定深度，但因海底漆黑看不到東西，團隊只能透過音頻轉成影像判定位置，之後再放水下攝影機確認，判定吊掛的最佳載點，還需考慮水流強弱，才能在不損害機體的前提下將戰機打撈上岸，很高興他們可以完成這個艱難任務。

(中時 )