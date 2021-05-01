有些男生脾氣特別大，甚至難以控制自己的情緒，在外經常與人起口角，給人一種「對妻子也很兇」的感覺，但實際上並非如此，有些生肖男回到家後，看到妻小後秒變一個人，露出最溫柔的一面，《靈匣網》近日分享3個在外像獅子，回到家就變溫柔大貓的男人。

1.生肖牛

屬牛的男人脾氣倔強，在外霸氣十足，性格也較保守，平時雖然不喜歡惹事生非，但若有人故意挑釁他，屬牛男絕不會善罷甘休，一定會不客氣的頂回去，甚至可能因此與對方大打出手，但一回到家後，他們其實對家人非常溫柔，關懷備至，尤其非常疼愛老婆，只要有時間一定會陪妻小，是值得信賴與依靠的好男人。

2.生肖羊

屬羊的男人自尊心很強，且非常好勝，做事相當謹慎，希望能給妻小好生活，因此導致他們工作壓力大，情緒難免會因此失控，看在外人眼裡，他們的脾氣似乎很差，但實際上屬羊男個性外柔內剛，不管在外面脾氣有多暴躁，絕不會把情緒帶回家，凡事會為妻子著想，把每一件事情都安排妥當，絕不讓另一半操心。

3.生肖狗

屬狗的男人成熟穩重，意志力堅定，且富有同情心，但面對工作壓力時，他們也會因此情緒失控，而且脾氣非常大，動不動就會對同事或下屬發火，給人既霸道又不講理的感覺，但同時他們又很重感情，愛情裡只要認定對方，他們就會全心全意照顧另一半，事事都為對方著想，絕不讓老婆受委屈，在外面看似是事業強人，但在家則是寵妻達人，盡自己所能照顧好家人。

(中時新聞網)