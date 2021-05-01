味全龍明日在主場迎戰中信兄弟，傳統話題「龍象大戰」的先發投手將會是王維中，他自開幕戰丟完後手腕受傷，相隔49天再回先發，不過球隊對他還是有用球數限制。即使算上王維中味全龍也只有4名先發投手，總教練葉君璋透露下周可能會有選手投1休4，或是從二軍再拉投手上來。

王維中在味全龍開幕戰先發4.2局失3分承擔敗投，賽後他投到手腕瘀青而下二軍調整，休息一個月後才上一軍，先從中繼出發，目前他調整漸入佳境，在洋投布里悍離台後王維中補上先發空缺。

王維中透露相當期待明天重返先發行列，面對兄弟的印象就是他們的球迷很多，不過教練團對他仍有用球數限制，約投65球、4局左右。本季王維中對兄弟有過2場中繼，共投1.2局被敲3安、失1分。

目前味全龍先發輪值僅有鋼龍、王維中、徐若熙、林子昱等4人，下周龍隊有5場比賽，葉君璋透露可能會有投手要投1休4，「看誰投禮拜二，若投完狀況不錯就讓他投禮拜天，應該會是林子昱，他OK啦，若熙也有可能。」

味全龍今日拉伍鐸上一軍，不過葉總透露伍鐸仍會以長中繼為主，假如下周二先發的投手表現不好，沒辦法投1休4，也不會讓伍鐸轉往先發，而是選擇從二軍找人上來，「吳俊杰在二軍狀況不錯，數據是目前最好的，下去前投手教練有給他一點指導，看起來效果不錯。」吳俊傑上周在二軍先發5局無失分，目前在二軍自責分率1.23。

(中時 )