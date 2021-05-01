有些情侶非常坦蕩大方，不在乎另一半過去的感情史，但對大部分的情侶來說，前任都被視作難以啟齒的禁忌話題，搜狐命理專欄近日就點名雙子座、白羊座、巨蟹座和獅子座，只要戀人在他們面前講到前任，就像被踩到地雷一樣，情緒瞬間爆炸。

1、雙子座

雙子座的人平常雖然看起來大大咧咧，對什麼事都漫不經心，但這全都是他們裝出來的，其實他們內心在意很多事，只不過礙於自尊和面子，不願讓人看出來。如果另一半在他們面前提到前任，雙子就會覺得戀人還放不下過去，讓他們感到非常不開心。

2、白羊座

白羊座屬於那種嘴上說沒事，但只要戀人在他們面前提到前任時，內心的忌妒就會大爆發的類型，因為他們相當敏感，懊悔為何沒有早一點認識戀人，才會讓前任有機可乘，最後越想他們心裡越不舒服、越感到不是滋味，根本不想再繼續聽到和前任有關的所有事情。

3、巨蟹座

巨蟹座通常認為，如果一個人一直談論前任相關的話題，肯定是對對方餘情未了，所以如果他們的另一半在他們面前還一直提到前任的話，表面上他們會露出溫和的笑容，但其實心裡早就氣炸了，覺得自己那麼愛另一半，對方卻好像沒有那麼愛自己。

4、獅子座

獅子座性格霸道、佔有慾強，儘管一開始他們表示能夠大方接受另一半的過去，但他們卻無法容忍對方心目中還有前任的位置，每當戀人提到前任，他們的表情就會產生變化，起初還能夠假裝不在意，忍到最後終於爆發，開始和另一半吵架。

(中時新聞網)