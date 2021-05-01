一名人妻日前在臉書社團上分享家人神奇的故事，人妻分享，婆婆保養得宜，外表相當凍齡，與公公離婚後，交了一位小20歲的鮮肉男友，並且隱瞞自身年齡與身分，稱呼男友母親「阿姨」，婆婆的作法大大衝擊了人妻價值觀。文章曝光後，引起網友議論。

人妻30日在臉書不公開社團《匿名公社》發文，內文指出，她的婆婆已50餘歲，但因保養得宜，身材也維持的很好，因此外觀相當幼齒，而婆婆日前開心的跟她分享，她曾交往一位小她20歲的「人夫」男友，不僅談婚外情又上演老少配。

一位人妻在網路上分享，婆婆交了小20歲的男友，甚至對方都沒發現。（翻攝臉書社團《匿名公社》）

婆婆還分享，人夫男友的年紀只比她的兒子，也就是人妻的男友大2歲，甚至兩人的感情還發展到，男友帶著婆婆回鄉見岳母，並喊了岳母一聲「阿姨」；人妻聽到這時，發現劇情發展與她的價值觀相去甚矣，直說「聽完當下，我整個瞠目結舌，無言以對。」

事後，人妻才得知婆婆的秘訣是，出門在外從不使用真名，身上也絕不帶能辨別身分的證件，因此過去交往的男友並不知道她的真實年齡；但人妻還是相當疑惑，「就算婆婆保養的再怎麼好，也是比男友多了20歲，難道會真的感受不出來嗎？」

文章曝光後，不少網友在留言區熱烈回應，「這個厲害，保養得宜」、「髮妝得宜男人是看不出來也不在意的」、「這個可真厲害了！學起來才是重要的事！」、「所以女人只要沒有婚姻，就可以回春」、「這妳就不懂了..她都找剛下山的新手調教啊」、「真的最強婆婆，還能交到兒子級的男朋友……」、「沒照片沒真相」。

(中時新聞網)