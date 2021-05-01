民進黨曾任黨代表的趙介佑染毒染黑又仗勢享特權等種種行徑，引發在野黨炮轟民進黨黑道治國。國民黨革實院長羅智強今在臉書大酸北市黨部主委吳怡農，聲稱「事前不知趙家黑道背景」，意思是指自己只是傀儡？並強調的重點不只趙介佑，而是以政治力護航趙介佑的人和政黨，任幫派登堂入室，與黑道共生共榮。

羅智強說，2021年兩位知名度最高的民進黨黨代表，一是台鐵太魯閣號慘案的釀禍包商李義祥，另一就是趙介佑。趙介佑年紀輕輕，卻能夠一再享受特權，為非作歹總是能夠輕易過關，這如果不是家族政治力的護航，怎麼辦到？好一個黨證無敵的典範。

羅智強說，他覺得最諷刺的，是吳怡農說「事前不知道趙家黑道背景」。趙家在民進黨台北市黨部，同時擁有市黨部評召跟市黨部執行長兩個位置，等於主委下來就是他們，吳怡農當主委，連自己的頭號幹部背景都不能掌握，意思是說自己只是傀儡？

羅智強強調，今天的重點不只是趙介佑，更是以政治力護航趙介佑的人和政黨，任幫派登堂入室，與黑道共生共榮，批民進黨已爛進骨子裡、已黑到腸胃肚。

(中時 )