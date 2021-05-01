國民黨1日上午在大魯閣草衙道舉辦高雄青年工作委員總會第5屆布達典禮，國民黨主席江啟臣、智庫副董事長連勝文也都特地南下參加，典禮結束後，還進行VR射擊遊戲，象徵國民黨面對未來挑戰，將會同心協力解決困難、贏得勝利。

江啟臣致辭時表示，過去國民黨有許多從政同志、從事地方公共服務者皆出自高雄青工夥伴，代表青工夥伴從原本的青工會務幕僚漸漸走上第一線，服務基層鄉親，這是扎根有成的最具體成果，他也提醒大家，不能滿足於現狀，要繼續擴大、深耕經營，讓更多有志青年加入國民黨青工行列，服務廣大鄉親。

江啟臣指出，國民黨從去年迄今國民黨的政黨支持度有漸漸往青壯年邁進的趨勢，過往在國民黨支持者內，每百人的60歲以上支持者約佔3成5，而最近調查報告則顯示，每百人內60歲以下支持者已經上升至7成，顯見青壯支持逐漸成為國民黨的重要支持來源

江啟臣、連勝文在布達典禮後，也同台體驗VR槍戰遊戲，2人被安排在同一隊，合力對戰高市議員蔡金宴等人組成的隊伍，連勝文在遊戲中拳打腳踢，甚至還大動作丟手榴彈，江、連率隊以10比8險勝。

對於媒體提問針對朱立倫提出「全面合」的看法，江啟臣強調，國民黨是一個大家庭，「團結、改革、分工、合作」是贏得民心的必要道路，黨內一定是相互分工合作。

至於趙少康退出黨主席選舉，是否牽動前高雄市長韓國瑜意願，江啟臣指出，平常跟韓國瑜都有一定連絡，雖沒有親自也透過幕僚管道，黨是個大家庭，相互連絡見面很正常，其他部分尊重個人決定。

至於連勝文是否參選黨主席，連表示，就像江啟臣所講，面對外界敵人一定會團結奮勇向前，他們面對敵人時，本來就是隊友，他與江有共同的任務、目標與敵人、一定會是最好的隊友。

(中時 )