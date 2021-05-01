一群男女在台中市南屯區的摩鐵開歡送會，其中1人突然休克，送醫不治，開心的歡送會最後悲劇收場。(民眾提供／林欣儀台中傳真)

台中吳姓男子為歡送即將出國留學的周姓友人，邀來一群大學同學及好友共24人，昨晚在南屯區一家摩鐵開趴，未料，參加歡送活動的林姓男子疑因喝酒後身體不適，今天凌晨出現休克情況，經送醫急救仍不治，讓一場開心的歡送會瞬間悲劇收場，至於林男確切死因仍待檢方相驗釐清。

這起事件發生在1日凌晨約12點多，警方調查指出，23歲吳姓男子是活動主辦人，他為了歡送即將赴美留學的周姓友人，日前在IG上號召多名大學同學、共同好友，並約定昨晚在台中市南屯區這家摩鐵開趴，參加者從上月30日晚間9點多陸續進入摩鐵，總計有24人參加，在房間內喝酒、聊天。

直到今天凌晨約12點多，24名男女正邊聊天喝酒、吃東西時，坐在一旁的林姓男子（25歲）突然休克、倒在地上，嚇壞現場的友人，他們立即叫救護車將林男送醫，經緊急搶救，仍於凌晨2點左右宣告不治。

警方獲報趕到該摩鐵，發現房間內還遺留有食物及酒類等飲料，參加活動的人表示，大家在摩鐵內喝啤酒、威士忌，也沒有灌酒的情況，不知林男為何突然猝死。警方則研判，因林休克前曾喝酒，推測是否因喝酒導致身體不適，才發生此情況，但真正死因仍須待檢方相驗釐清。

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(中時 )