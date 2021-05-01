（中央流行疫情指揮中心提供）

中央疫情指揮中心今（1日）宣布新增1例本土確診及3例境外移入，同時也公布昨日（30日）諾富特飯店確診3員工的詳細足跡。其中的一位60歲女性主管（案1129），不但攜帶病毒量高，確診前還到處趴趴走，去過不少熱門景點，讓網友怕爆。前台大感染科醫師林氏璧也不禁表示，「懂玩！」

華航諾富特飯店爆群聚感染事件，指揮中心初步定調是由一位重症房務主管（案1120）傳染給另外3人（案1127、1128、1129）。指揮中心表示，案1129為本國籍60多歲女性，為機場防疫旅館房務部員工，任主管職，近期無出國史，於4月26日曾出現輕微咳嗽及喉嚨痛症狀，並自行購買成藥服用，29日依旅館清空計畫前往集中檢疫所，於檢疫所內進行採檢後，於4月30日確診（Ct值20）。

指揮中心今更新3個案的活動足跡，其中以案1129的活動範圍最遠，她曾於4月23日至25日與朋友駕車赴嘉義、雲林旅遊，包括知名景點阿里山遊樂區、奮起湖老街，及北港代天宮、朝天宮周邊等。由於案1129發病時間較早，林氏璧於前一日就擔心個案在24日就有傳染力，提醒民眾注意足跡，也不忘調侃個案「懂玩。」

由於案1129確診前到處趴趴走，採檢CT值又僅20，代表體內病毒攜帶量高，引起網友熱議，紛紛表示害怕。「1129懂玩，都是熱門景點，人潮眾多」、「1129這CT值低，又這麼懂玩」、「1129或成最大贏家」、「1129這CT值，嚇死」、「1129如果個性是活潑雞婆的歐巴桑，好可怕。誰都可以聊」。針對案1129之活動史，指揮中心表示，個案相關接觸者共10名，其中6人核酸檢驗陰性，其餘檢驗中。

諾富特司機發燒送醫採檢，指揮官陳時中親自說明。(中時新聞網)

(中時新聞網)