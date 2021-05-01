回憶殺》有日本第一美女稱號的中山美穗，是日本80年代人氣偶像代表之一，不過事業順遂的她，感情路卻很坎坷，之後又因爆出婚內出軌，被冠上「拋夫棄子」的臭名，近來更因外型受到關注。

中山美穗25歲時在東京原宿街頭被星探發掘，踏入廣告界成為模特兒，1985年以偶像身份出道，演而優則唱的她，不僅因為電視劇、電影成了國民偶像，在音樂上的成績也相當驚人，擁有8支冠軍單曲，其中兩張單曲銷量破百萬。

而讓中山美穗從日本紅到亞洲的契機是，拍攝岩井俊二執導的唯美純愛電影《情書》，不僅是日本電影的經典作品，在片中一人分飾兩角的她，自然精湛演技，加上獨特空靈氣質，讓她吸粉無數，也獲得日本報知電影獎最優秀女主角賞及日本電影藍絲帶女主角賞。

之後她演的日劇每部收視都超過20%，還連續演唱劇的主題曲，有「日劇女王」稱號，也是日本人心目中的玉女，被封為「日本第一美女」，更和同期的工藤靜香淺香唯及南野洋子合稱為「四大偶像天后」。

中山美穗因電影《情書》紅遍全亞洲。（圖/翻攝自日網）

中山美穗雖然事業順遂，感情路卻很坎坷，曾和田原俊彥、野口強等交往，卻都遭劈腿，2002年她和相戀8個月的歌手兼芥川獎作家辻仁成閃電結婚，隨後定居巴黎淡出演藝圈，有工作時才返回日本，沒有太大的曝光，夫妻倆育有1子。

不過2014年驚傳婚變，據悉老公的「中性外型」是離婚導火線，她因為難以忍受老公的一頭中長髮，加上個性不合憤而提出離婚。

但中山美穗還沒離婚，又爆出婚內出軌，被拍到和音樂人涉谷慶一郎當街牽手親吻，還去男方家過夜，且辻仁成早已知情，而離婚後兒子則由父親照顧，讓中山美穗形象暴跌，被冠上「拋夫棄子」的臭名。

離婚後中山美穗搬回日本與男友同住，不國之後卻傳出遭家暴，被醉後男友當街踹肚，沒想到她卻跳出為男友說情，讓外界都忍不住嘆「愛到卡慘死」，但時隔數月，中山美穗又爆出不堪種種壓力和澀谷慶一郎協議分手。

中山美穗外型被指崩壞。（圖/翻攝自日網、東網）

而中山美穗擺脫人妻身分後，顛覆以往玉女形象，在主演日劇《柏拉圖》中大膽把衣服脫到只剩內衣，但反應不如預期，之後在《賢者之愛》與龍星涼上演年齡差25歲的禁忌戀愛，徹底挑戰大尺度，狀態和演技都備受肯定，讓她重新找回人氣，2019年更接演18禁電影《108~海馬五郎之復仇與冒險~》。

不過近來她常被指外型崩壞，臉蛋更腫成麵龜，表情看起來有點僵硬，遭網友質疑注射「玻尿酸」過量導致，和以往美顏差很大。

(中時新聞網)