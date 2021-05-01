美國國防部4月30日宣布，其已開始採取必要行動，停止支援美國前總統川普下令建設的美墨邊界圍牆計畫；原本在緊急狀態下遭到挪用的軍事建設、反毒品行動等資金，也將重回美軍荷包，讓許多被迫延期的計畫得以繼續進行。

發言人布朗（Jamal Brown）表示，在總統拜登的命令下，美國國防部正取消所有以軍方資金支付的邊界圍牆計畫，並將經費挪回原本的軍方項目，包括軍校設施、位於夥伴國家的海外軍事建設等；聲明稿也指出，其正審核因邊界圍牆建設而遭到推遲的各項計畫，以確定哪些項目應優先復工。

《軍事時報》（Military Times）指出，由於國會不同意提供資金，川普2019年下令進入緊急狀態，以便動用原先為軍事建設、反毒品行動等計畫準備的國防經費，引發極大爭議，並面臨多項訴訟。不過拜登上台後，已立即取消該緊急狀態，並命令美國防部研擬如何將資金挪回原本的計畫。

在川普命令下遭挪用的軍方資金超過100億美元（約新台幣2786億元），不過目前仍不清楚有多少錢已用於邊界圍牆建設，也不確定是否能中止部分已完成簽約、甚至已在執行中的邊界圍牆建設合約。根據美國陸軍工兵團（USACE）資料，截至2020年10月，該單位已有12億美元經費被用於邊界圍牆計畫，最後一份相關合約則是於2020年1月簽署。

雖然邊界圍牆計畫已經停止，但《軍事時報》指出，來自22個州的3500名國民兵仍將繼續於美墨邊界值勤，且該部署行動至少將維持至今年9月，以協助海關、邊境保衛等單位執行任務。

(中時新聞網)