今天是五一勞動節，國民黨批評，目前有很多累積許久的問題，包含勞保即將破產、工時過長與過勞、限縮責任制工時等，蔡政府依然沒有拿出具體的辦法，總是「說一套，做一套」，國民黨要求蔡政府應正視台灣勞工問題，給予勞工更多保障。

國民黨表示，過去幾年來，他們不斷提醒蔡政府，學者評估勞保即將在2026年破產，勞動部統計的勞保歷年收支紀錄，更顯示勞保基金已經連續4年入不敷出，勞保是勞工退休生活的保障，政府應該要確保勞保基金不會破產，如今雖然蔡政府每年撥補200億，但並沒有從根本上解決勞保破產的問題，虧損缺口只會持續擴大，蔡政府拿不出具體方法，這也讓勞工感到非常擔憂。

根據勞動部的統計，台灣2019年總工時高達2028小時，在世界主要國家中，排名工時最長國家的第4名，今年的職場幸福指數調查也顯示，高達5成8的上班族，擔心自己會過勞，而勞工「每日」實際工作時間達到9.3小時，明顯超出法定工時。

國民黨批評，過去蔡英文總統曾承諾要讓年總工時減少，但是執政5年至今，卻只看到蔡政府放寬責任制適用範圍，反而沒有任何有助降低工時的具體政策。

國民黨指出，蔡英文過去曾經承諾「責任制工時，應修法限縮，並同步修定，針對社會公眾生活正當需求的特殊工時型態的立法規範」，但在當選之後，卻反其道而行，逐步擴大責任制適用人員，痛批蔡政府「說一套、做一套」。

國民黨表示，每逢勞動節都能看到蔡政府重申過去的勞動政見，以及提出無數保證，然而低薪過勞、勞保破產，勞工生活缺乏保障等等問題，這5年來持續惡化，蔡政府始終沒有拿出解決辦法，希望蔡英文可以正視勞工的心聲，為廣大的勞工朋友，少一點華而不實的口號，多一點實際有效的作為。

(中時 )