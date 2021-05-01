衛福部長陳時中今天參加第十屆南丁格爾頒獎典禮後受訪時被問到，華航群聚案，目前個案1101、1102，是英國變種病毒株，但是與目前是比較大的不同，為什麼沒有想要針對航空器採檢？陳時中表示，因為航空器已經飛出去了。

此外，陳時中會中致詞時表示，那這段期間，疫情相對嚴重，「整個事件的發展，那當然我們有一些漏洞」，那也盡量把有問題地方，把它彌補盡量起來。

陳時中受訪談到華航群聚案時指出，有發現病例的時候，航空器已經又再飛出去了，這其實有實際上的困難。他說，而且基本上航空器的機組員對東西的本身，都有做一個個人的基本的消毒，最主要沒有回溯是因為，它已經往外飛了，而且場地也是干擾過的，所以意義不大。

陳時中今致詞時也鼓勵護理人員說，社會最大的一個基本的原動力，就是有一個感激的心，社會才會愈來也好；這一年的抗疫，整個醫療界，還是非常的努力，還有全體國民，還有很多很多平凡人在做平凡的事情。一起合作就造就了一件偉大的事，護理界也是一樣，他再度代表衛福部對大家表達謝意。

(中時 )