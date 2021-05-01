涉及「館長」槍擊案的寶和會成員陶彥誠，遭人爆料他在台北監獄服刑期間，透過鍾姓股市炒手聯繫北監前典獄長謝琨琦，由謝批准他獲12次特別事由接見、4次增加接見，民進黨立委陳明文也多次協助黑幫成員特別接見，引發各界爭議。

法務部長蔡清祥除第一時間責令矯正署依法徹查、對外說明外，更於昨日指示法務部政風小組率同廉政署政風單位立即啟動行政調查，政風人員已著手調取相關資料，及對涉案當事人進行訪談等調查作為，刻正積極進行中。

法務部表示，向來要求矯正機關必須貫徹依法行政，為兼顧教化成效及維護收容人權益，矯正首長更應以身作則，公正、公平、公開辦理各項監所管理工作，這次發生台北監獄謝前典獄長核准幫派成員接見爭議，法務部將秉持勿枉勿縱之原則，將於最短時間內查明事實，釐清責任，若有同仁涉及濫權、特權等不當作為或疏失，或有任何違法或不法等情事，均將依法嚴懲，絕不寬貸。

(中時 )