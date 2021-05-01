6搶1奧運資格賽將於6月中在台灣開打，明日中華隊教練團以及在大名單內的選手都要接種疫苗，不過樂天桃猿選手接種疫苗意願不高，選手大多擔心副作用會影響比賽成績，而樂天總教練曾豪駒則表示，是否接種疫苗都尊重球員意見。

在中央流行疫情指揮中心及教育部體育署積極協調下，6搶1教練團及球員將於明日賽後在台北聯合醫院協助接種新冠肺炎疫苗，不過打疫苗後的不良反應可能持續72小時，雖然周一中職沒有比賽，但球員仍會擔心副作用，先前統一獅球員大多數也表態不願意接種。

曾豪駒坦言當然會擔心選手打疫苗後會有副作用，因為會影響到比賽戰績，「教練團需要考量到是否對比賽有影響，是否接種疫苗都由球員自己決定，希望配套措施更完善。」雖然體育署表示大名單內有半數球員會接種疫苗，不過樂天及統一獅目前尚未有球員表態願意施打。

大聯盟球員接種疫苗若有身體不適，可以放入不受天數限制的傷兵名單中，身體復原後即可出賽，韓職選手則直接將例行賽延後舉行，給選手足夠時間恢復，不過中職尚未討論相關做法，因此選手難免擔心副作用影響成績。

(中時 )