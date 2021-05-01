「2021台中樂居金獎」評選活動正式開跑，盼凸顯台中社區文化的品牌。(林欣儀攝)

精彩的表演活動為「2021台中樂居金獎」評選啟動記者會揭幕。(林欣儀攝)

主辦單位邀請小朋友以「樹」為主題寫生，創作出孩童心中的美好環境。(林欣儀攝)

為凸顯台中市生活環境的美好，並邀民眾共創優質生活，台中市政府都市發展局舉辦「2021台中樂居金獎」評選，即日起正式開跑，主辦單位今天特別在草悟道舉辦活動啟動儀式，同時邀請小朋友寫生，以「樹」為主題，勾勒出孩子們心中的美好環境。

在歌舞表演中，「2021台中樂居金獎」評選正式展開，與會者拿起象徵活動的看板，宣布今年評選開跑。都發局長黃文彬表示，舉辦樂居金獎評選，主要是希望凸顯台中社區文化的品牌，評選報名時段從5月17日開始、持續至6月7日，邀民眾共創樂居台中。

黃文彬強調，評選獲獎者將可得到市府頒發的獎盃，這個獎盃的創作具有相當意涵，最下面是「木」字、象徵台中市生活環境的基礎，旺上則有木頭與花崗石塑造出來的大樓住宅，分別代表社區溫度與大樓的穩固，上面則以小鳥呈現社區居民、家庭的生活。

主辦單位強調，去年世界變化很大，凸顯了唯有安全的家及生活環境才是未來城市的指標，市府2年前開始推動台中樂居金獎優質社區住宅品牌，盼提升住戶間的團結、延續以人為本的理念，也展現台中獨特文化底蘊。

這場活動除宣告今年台中樂居金獎正式開跑，也特別邀請小朋友以「樹」為主題進行寫生比賽，期望藉由象徵樹苗的小朋友，勾勒彩繪出幸福樂居的家園，吸引許多家長帶著孩子、在草悟道周邊揮灑創意，展現熱鬧氣氛與生生不息的活力。

(中時 )