「銅」相關概念股

加權指數持續向上創新高，資金卻過度集中在特定的類股族群，使得強者恆強，弱者恆弱，操作難度極高，近期資金仍聚焦在鋼鐵、航運等傳產類股，電子類股成交量佔比，竟然降至一半以下，建議想投資電子類股的朋友，可以先把關注重點放在有「漲價」題材的類股族群，像這陣子很強勢的面板、MCU概念股，都是「漲價」題材帶動股價持續向上長，當然還有上星期推薦的「記憶體」類股族群，普遍仍在上漲中，其中威剛本周更是直接攻漲停板，後續仍持續看好，群聯直接從550元向上挑戰600元整數關卡，「記憶體」類股族群後市仍看好，建議手中有持股的朋友抱牢持股，還沒進場的投資朋友可以拉回找買點。

全球原物料除受供需失衡影響外，航運報價上漲，更加劇原物料上漲的趨勢，近期延燒至「銅」價同步大漲，盤面上「銅」相關概念股，成為資金的新方向，類股族群包含銅的回收、電線電纜、銅箔、銅箔基板等，比較建議的投資方向是電線電纜，電線電纜股過去就有很多「銅」的庫存，庫存的「銅」漲價，就直接賺錢了，更別提商品報價上漲，其中比較推薦的是華新、大亞、大山。

國際原物料價格持續攀升，且因貨櫃運輸吃緊，價格一路狂飆，華新麗華率先全面調漲商品價格，3月合併營收114.22億元 年增24.68%，此外，東元黃茂雄父子經營權之爭，華新持有東元9％股權，手中持股有機會隨經營權之爭發酵，技術面持續向上，突破30元整數關卡，建議回測缺口壓力不跌時，在考慮進場投資。

大亞第一季合併營收及獲利雙雙比去年同期增長，公司在相對低價買進銅，國際銅價維持高檔，對大亞不管生產漆包線或電力線纜都有利，公司獲得台電標案金額超過20億元，目前訂單能見度看到第二季末，此外，大亞開發電動車用漆包線，布局電動車市場，已獲富田採用在電動車馬達，等於間接打入特斯拉電動車供應鏈，目前3月EPS攀升至0.46元，遠勝去年0.24元，股價持續攀升，建議拉回找買點。

電纜廠大山，去年EPS攀升至2.67元，締造史上新高，更超越華新的2.04元，穩居電纜業獲利王，公司過去5年EPS每年穩定20％以上，加上近期銅價攀升帶動電纜價格上漲，後續營運能將大幅提高，3月合併營收年增53.46％，預期今年EPS可達3.2元以上，依目前股價計算，本益比只有13.75倍，技術面持續向上突破45元整數關卡，下周45元整數關卡出現支撐，可以考慮進場佈局。

（本文作者為摩爾投顧分析師何基鼎）

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(中時新聞網)