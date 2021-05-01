歌唱節目《超級星光大道》出身的女星李千那，除了有好歌喉外，也跨足戲劇領域，演技還獲得過金鐘獎女配角獎肯定，但她的感情生活反倒最常被討論；李千那和男星李昶俊（Echo）愛情長跑多年卻黯然分手，今年4月初終於認愛緋聞男友是元介，但不到一星期「被分手」，今（1日）李千那罕見吐心裡話，了解一再信任後只是得到更多傷害。

李千那才認愛卻馬上被分手，平日經常在社群平台分享近況的她，沉寂了一段時間，今日下午突然在IG限時動態PO出一張拖著行李箱的背影照，上面還寫著一段話，「當你一再的信任，只是讓他知道，原來你可以傷害更多」；畫面中李千那背對鏡頭看著遠方，色調灰暗，也讓她由別於平日開朗活潑的模樣。

李千那罕見講出心裡話，展現有別以往低落的模樣，令不少粉絲很心疼。(圖/ 摘自李千那IG限時動態)

其實4月初李千那終於在公開活動認愛男星是元介，還坦言男方也見過自己2個小孩，二人從李千那和前男友Echo分手後，就曾傳出緋聞；但才過一星期，是元介無預警宣告他們已分手，直言感情受到外界關注，相處也不像當初單純快樂，更漸漸變得有壓力。而李千那經紀人當下則表示，是經由媒體朋友告知才了解狀況，因此網友推斷李千那是「被分手」。

李千那在踏入演藝圈後，身家背景也遭網友挖出，發現她19歲就結婚生子，育有一子一女，婚姻只維持4年，離婚後獨自扶養2個小孩；單親媽媽的形象並未讓她星途受挫，她負責任又樂觀的個性意外圈粉，發行台語專輯和演出電視劇都有亮眼成績。

(中時新聞網)