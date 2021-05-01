KID在活動現場做了南洋咖哩大蝦及烤鹹豬肉二道料理，和大廚JJ老師進行比賽。（業者提供）

利浦結合全國電子，舉辦冒險家創意玩餐車-誰是餐車美食王活動。（業者提供）

知名藝人「KID」林柏昇1日出席「冒險家創意玩餐車-誰是餐車美食王」活動擔任一日名人店長。活動現場做了南洋咖哩大蝦及烤鹹豬肉二道料理，和大廚JJ老師進行比賽，由現場粉絲評比，由於咖哩大蝦和鹹豬肉都是美味下酒菜，還叫現場工作人員去買啤酒，現場氣氛很嗨！

飛利浦為了讓消費者真實體驗經典熱銷產品「飛利浦智慧萬用鍋」及「健康氣炸鍋」，製作料理可以變得更簡單又健康，結合全國電子，舉辦冒險家創意玩餐車-誰是餐車美食王活動，攜手打造全家同樂有吃有玩的溫心5月創意料理活動，並邀KID林柏昇擔任一日名人店長，現場與名廚聯手大展廚藝。

本次活動5月1日選在一百多坪的三重集美店，是全國電子全新落成的Digital City，主打家庭客戶，要邀請大家一家同樂創造親子美食；並邀請粉絲們一起用飛利浦智慧萬用鍋、飛利浦健康氣炸鍋，烹調營養好料，KID將與廚師夥伴現場帶來最無俚頭、但又營養美味的料理佳餚，KID敢玩敢嘗試，在古靈精怪的KID腦海中，智慧又便利的廚房家電能幫他做出甚麼樣的料理呢？ 現場玩創意、玩美食的KID餐車美食王，拌炒、調味都可以，成品將交由現場粉絲投票，來決定誰是餐車美食王。

KID說，長期在外面錄影，現在有了這一組萬用鍋和氣炸鍋，不只可以拿來炒菜煎魚、炒大蝦，更令人愛不釋手的料理模式就是煲湯、燉滷，按一下就可以健康美味上桌，做出來的料理，甚至還可和媽媽們PK，絕對不輸媽媽們幾十年的手藝。

現場除了創意玩餐車外，現場的消費者還可參加美食不求人闖關遊戲活動，只要闖過金夯炸子雞、健康氣炸鍋主題區、萬能總鋪師、智慧萬用鍋主題區、超夯廚助大亂鬥PK站，就能獲得精美好禮，朝向草地派對、野營、文創市集等方式和消費者互動，結合知名藝人與現場來賓互動，增加店點人潮提高聲量，與消費者一同玩創意、品美食並擴散活動與優惠訊息，名廚指導一指輕鬆操控，體驗智慧萬用鍋、健康氣炸鍋的魅力，邀請大家一起樂FUN智慧廚電，體驗用雙鍋製作的多元美食，健康烹飪成為更熱門的流行風潮，活動再再展現出PHILIPS的魅力。

飛利浦將以主題式的品牌活動，塑造營養好食真簡單的創意料理，在母親節檔期中，飛利浦提供多樣優惠促購方案，凡在飛利浦廚電品牌月消費指定商品，除贈送精美商品，指定品項只要登錄，再加碼送1,000元7-11禮券，額外加價購活動，單筆消費滿1萬元可用優惠價3,000元加購智慧萬用鍋HD2140直接現省4980元。

(中時 )