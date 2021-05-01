每個人面對感情的態度大不相同，有些人積極追愛，卻也有人缺乏告白的勇氣，《搜狐網》運勢專欄就點名4大星座男面對愛情非常直接，如果遇上心儀的對象就會馬上採取行動，勇敢追愛。

牡羊座：

牡羊男天生熱情，不管是誰都能馬上混熟，尤其是遇見心儀的對象，他們不會遮遮掩掩，反而堅信，唯有勇敢示愛，別人才能明白自己的真心實意，一昧的躲躲藏藏只是浪費時間，也不是牡羊男的風格。

獅子座：

獅子男處事相當有魄力，他們喜歡高效率，謝絕一切慢吞吞的人事物，尤其是面對愛情，不會隱瞞自己的真心，直接告白了再說，就算對方不喜歡他們，獅子男也會再接再厲，不會輕言放棄。

射手座：

射手男相當豁達，不會被各種觀念束縛，對他們來說沒有暗戀這件事，要是喜歡上一個人就會跟著了魔一樣，滿腦子都是對方，並且會馬上告白，至於成不成功就另當別論，起碼有說才有機會。

雙魚座：

雙魚男是天生的浪漫主義者，在愛情上有自己的一套手段，即便他們對任何事情拖拖拉拉，但是在愛情上一直都是速戰速決的，只要遇到心儀對象就會馬上出擊，因為他們不想浪費太多時間，如果告白失敗就會另尋目標。

(中時新聞網)