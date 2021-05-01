台灣最美風景！76行者遺體美容修復團隊昨（30日）前往彰化一間燒烤店吃飯，沒想到卻被民眾眼熟出來，提出要包下76行者餐費的要求，不料，店家竟回應本來就打算要招待餐費，最終共計5634元的餐費為店家與熱心民眾均分。對此，76行者也在臉書發文，打趣地寫下，「付了錢就跑的朋友謝謝你」。

76行者遺體美容修復團隊為自發性組織，團隊經常低調現身在重大社會事件現場，無償替大體進行修復，不僅從不接受外界的捐款，在4月初太魯閣號出軌事件，主動派出大量修復師駐點花蓮殯儀館，沒日沒夜的修復破碎大體，團隊無私的付出，家屬與社會大眾全看在眼裡。

76行者負責人陳修將指出，昨（30日）和團隊成員一起在彰化吃燒烤時，剛坐下不久，隔壁桌的客人就起身離去，用餐完畢前往櫃台結帳時，店家才告知已與鄰桌客人對分了他們今晚的餐費。

陳修將說，鄰桌付完錢就離開了，連長相都來不及看到，沒辦法當面好好的和他致謝；但陳修將也坦言，「希望大家不要再請我們吃東西了，因為大家也是都要辛苦賺錢的。」

對此，燒烤店經理回應，76行者團隊成員是常客，本來就有計畫要在太魯閣號事故任務完成後招待一餐，沒想到出現了鄰桌的熱心民眾，才變成均分一半的餐費。

事後76行者也在臉書粉絲專頁發出一張在燒烤店門口的合照，照片中每位成員都高掛著好看的笑容，簡短的寫下，「我們只是來吃晚餐的，結果被店家跟熱心民眾請客了！謝謝您們（付了錢就跑的朋友謝謝你）」。

不少網友也在留言區刷一排暖心回覆，直說，「你們太棒了，你們值得！若遇見76行者的你們，我也想請你們吃飯！你們值得被國人尊敬」、「手部的姿勢分兩隊耶，手插腰很可愛」、「您們是最棒最美的志工」、「因為你們的大愛，所以值得」。

(中時新聞網)