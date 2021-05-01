嘉義縣長翁章梁（後排右一）在揭牌後參觀資源中心內的展示並聆聽學生及青農的導覽與分享。（張亦惠攝）

嘉義縣食農教育資源中心位於鹿草國小，5月1日上午正式揭牌啟用，嘉義縣長翁章梁說，希望藉由這個中心養成食農教育「感恩土地」「謝謝食物」及「謝謝農民」的素養。

嘉義縣是農業大縣，種植的物產相當豐富，翁章梁說，有許多國中小結合非營利組織、農會、社區組織、農業生產者團體等整合各界資源合作推動食農教育，在校內建置園圃種植在地特產作物，讓孩子體會土地孕育萬物的重要以及作物生長的不易，為彙整各校成果及整合各方資源，特別在鹿草國小設置本縣食農教育資源中心。

鹿草國小校長說，未來會協助各校在推動食農校訂課程有模組可以參考，也推動「與農共舞」青農入班，目前有19個學校申請，希望打破「不會讀書就種田」的舊觀念，由青農進到校園跟老師協同教學，翻轉對農夫的想像就會翻轉，未來也能成為職業選擇之一。

翁章梁強調，希望青農入班能埋下新農業多元產銷、專業技術的種子，引導學生重新認識農業的新價值與可能性，看重農業、看重農民，而食農教育也是嘉義囝仔成長過程中重要的人格教育。

揭牌典禮後，翁章梁參觀資源中心內的展示，聆聽學生及青農的導覽與分享、進一步互動，現場也展示各鄉鎮市農會特產、嘉義縣農業處製作教材及互動遊戲、食農教育桌遊教室、鹿草鄉5位百大青農簡介、場館外設置食農教育闖關活、嘉義縣10項大型食農教育闖關教具、各鄉鎮市農會農特產品及四健會闖關活動、各鄉鎮市青農農作展示等。

(中時 )