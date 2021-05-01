台南大遠百貴賓室在母親節檔期首次引進嘉義新港鄉農會的黑豆茶與鳳梨醋，提供給高端客戶品嘗與購買，這是百貨公司首度在貴賓室內擺放農會產品，證明高品質的台灣農產品值得成為市場競爭性商品。

百貨公司貴賓室通常只招待年度前幾名的「閃靈刷手」，貴賓室內會提供各項嚴選商品給消費力高的客戶品嘗與購買，過去提供大多為精品級別，台南大遠百1日至11日趁母親節檔期，將新港農會的黑豆茶與鳳梨醋擺入貴賓室，未來進一步合作設櫃。

台灣許多農會專注在輔導農民，在生產端沒問題，在銷售端卻需要各憑本事尋找通路。

新港鄉農會擅長為農產品找通路，各類產銷班共40班約7000人，農產品銷售遍及全台連鎖量販店、台北農產運銷公司與各私人行口。成為嘉義縣所有農會中，績效最佳的農會之一，職員年終獎金平均在5個月以上。

台南大遠百店長徐聖彬表示，新港鄉農會有黑豆專業生產區，農會與農民契作黑豆價格高於市場行情，每公斤黑豆只作6瓶黑豆漿，口感濃郁，擁有好口碑，出產的鳳梨醋，不同於市面上使用金鑽17號鳳梨，改用台農16號的甜蜜蜜鳳梨作醋，受市場喜愛。

(中時 )