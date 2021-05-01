大陸女星趙麗穎與馮紹峰因為拍攝古裝劇《知否？知否？應是綠肥紅瘦》爆緋聞，兩人因為工作結緣走在一起，最終也因工作聚少離多而分開，於上週宣布近3年婚姻劃下句點。隨著趙麗穎與馮紹峰緣盡，現在更有網友發現兩人昔日被擺在重慶杜莎夫人蠟像館館的大婚蠟像，竟然也悄悄地被分開，該網友更有感而發地寫下：「當初有多喜歡看《知否》，現在就多麼意難平。」

趙麗穎與馮紹峰結婚近3年，育有1子「想想」，只是趙麗穎還來不及舉行婚禮，她與馮紹峰的緣分就已走到盡頭，於本月宣布和平分手，未來將以朋友身分一同撫養並陪伴兒子成長。

兩人劇中大婚蠟像。(取自微博)

在趙麗穎宣布離婚當下，就有粉絲翻出兩人《知否》大婚蠟像昔日進駐蠟像館的影片，哭笑不得地說：「所以到最後，是杜莎夫人蠟像館成全了大家(想看趙麗穎與馮紹峰舉行婚禮)的心願。」當時就有不少網友好奇，現在兩人離婚了，蠟像館該怎麼辦？

如今蠟像已被分開擺放。(取自搜狐娛樂)

想不到日前有網友前往蠟像館參觀，就發現趙麗穎的「明蘭」蠟像和馮紹峰「顧二叔」蠟像已被分開擺放，象徵昔日美好不再，讓該網友感嘆地寫下：「當初有多喜歡看《知否》，現在就多麼意難平。」

(中時新聞網)