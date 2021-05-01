關廟青及五甲國小學童、南臺科技大學、嘉南藥理大學學生，接力完成以「關廟三寶」為主題的貨櫃彩繪創作。（關廟青提供／曹婷婷台南傳真）

台南市關廟菜市場廁所位於1樓，不少長輩出門採買面對要爬上爬下如廁很不便，上了年紀的老攤商也苦不堪言，造成市場廁所使用頻率過低，經各方奔走，台南市政府今年4月在市場北邊新蓋貨櫃廁所，市場管理處邀請在地青年關廟青及五甲國小學童、南臺科技大學、嘉南藥理大學學生，接力完成以「關廟三寶」為主題的貨櫃彩繪創作，帶動關廟菜市場新氣象！

配合貨櫃廁所啟用，社會局在關廟菜市場北側攤位也設立一座惜食冷藏冰箱，希望販售剩餘的蔬果及食物也能發揮即時效益，提供弱勢或有需要家庭，達到惜食、愛護環境的最大共融循環。

社會局關廟菜市場惜食平台冰箱啟用及市場處關廟菜市場貨櫃廁所彩繪關廟三寶計畫，預計5月7日上午開幕啟用 ，負責彩繪的許玓維表示，彩繪活動也邀集小朋友一同參與，2日早上9點到11點也會繼續彩繪，關廟青也歡迎鄉親拍照打卡宣傳、幫孩子們加油打氣！

(中時 )