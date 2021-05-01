台南市關廟菜市場廁所位於1樓，不少長輩出門採買面對要爬上爬下如廁很不便，上了年紀的老攤商也苦不堪言，造成市場廁所使用頻率過低，經各方奔走，台南市政府今年4月在市場北邊新蓋貨櫃廁所，市場管理處邀請在地青年關廟青及五甲國小學童、南臺科技大學、嘉南藥理大學學生，接力完成以「關廟三寶」為主題的貨櫃彩繪創作，帶動關廟菜市場新氣象！
配合貨櫃廁所啟用，社會局在關廟菜市場北側攤位也設立一座惜食冷藏冰箱，希望販售剩餘的蔬果及食物也能發揮即時效益，提供弱勢或有需要家庭，達到惜食、愛護環境的最大共融循環。
社會局關廟菜市場惜食平台冰箱啟用及市場處關廟菜市場貨櫃廁所彩繪關廟三寶計畫，預計5月7日上午開幕啟用 ，負責彩繪的許玓維表示，彩繪活動也邀集小朋友一同參與，2日早上9點到11點也會繼續彩繪，關廟青也歡迎鄉親拍照打卡宣傳、幫孩子們加油打氣！
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。