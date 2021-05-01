模範母親林素芬女士及家人。（嘉義市政府提供／張亦惠嘉縣傳真）

市長與張沈錦珠女士一家人合照。（嘉義市政府提供／張亦惠嘉縣傳真）

市長與賴張玉枝女士一家人合照。（嘉義市政府提供／張亦惠嘉縣傳真）

嘉義市1日舉行110年模範母親表揚大會，黃敏惠市長表揚15位模範母親、6位慈馨媽媽。市長黃敏惠與議長莊豐安為最年長、高齡90歲的模範母親劉吳梅女士擦護手霜象徵「愛老虎油（I love you）」，黃敏惠更說，嘉義市之所以是幸福城市第一名，是因為我們有最好的媽媽。

黃敏惠表示，每一個媽媽背後都有許多故事，更造就了每一個家庭的幸福與子女的成就，嘉義市能拿下幸福城市第一名，因為我們有最好的媽媽，媽媽就是幸福製造者。有人問他為什麼要做勇媽？那是從每一位勇敢的媽媽身上學到了媽媽的勇敢，這是守護我們的重要力量。在此祝福天下所有媽媽母親節快樂，更要大聲告訴媽媽「我愛妳！」。

模範母親賴張玉枝女士自幼家境並不富裕，為分擔父母家計，國小畢業就放棄就學機會，幫父母在田裡放牛務農，曾在產科診所任助產護理多年，接生過許多孩子，與夫婿賴永川先生共結連理後，不但肩負起照顧夫家及子女的重擔，並協助先生在東市場開設經營中藥房迄今，更長期協助其擔任城隍廟董事職務，對於宗教與公益事業付出良多，三名子女也都事業有成。

模範母親林素芬女士在家排行老大，自小除擔起照顧弟妹責任，也協助祖母清洗鄰里衣服，與吳長池結婚後育有二男一女，夫妻開設可口味餐廳，但不幸遇到石油危機後，餐廳因此停業，先生也因病離世。但她仍以家庭代工賺取微薄工資撫育孩子，更勉勵孩子只要奮發向上就能走出低潮，她的長子吳旻融受母親叮囑要回饋社會，成立達美樂嘉義市獎助學金，鼓勵嘉義市成績優異學子。

慈馨媽媽張沈錦珠女士的次子安順是身心障礙者，他念幼稚園及小學時期，因好動並不自主嚇到同學，張沈錦珠需常跑學校處理，並每天教導他生活自理及常規，在媽媽的耐心及愛心的陪讀教導下完成學業，現白天在榮民醫院擔任清潔工作，假日再到麥當勞上班。張沈錦珠也投入大林慈濟醫院志工20年，把小愛化為大愛，是身心障礙者家庭母親楷模。

(中時 )