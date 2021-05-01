（迎向十年榮耀，慈月基金會「南丁格爾獎」十年有成，副總統賴清德(圖右四)、衛生福利部部長陳時中、內政部部長徐國勇、神腦總裁林保雍(圖右五)共同出席。圖／神腦國際提供）

神腦國際總裁林保雍「以母之名」成立慈月基金會今年邁入第十年，並於5月1日擴大舉辦「南丁格爾獎」，副總統賴清德親自出席，十年來表揚逾四百人的南丁格爾獎，被視為是全國護理界最高榮譽。

新冠肺炎疫情仍未停歇，在全球各地感染數持續擴大，亦陸續開始疫苗研發、接種，各國面臨種種全新的挑戰，台灣防疫成果備受全球肯定，雖曾經歷院內感染，但即時有效的政策及措施，成功解除防疫危機，有賴於醫護人員，才能挺過重重難關。

神腦表示，慈月基金會自2012年起設置「南丁格爾獎」，表揚護理專業團隊及個人在臨床護理工作上的奉獻，提昇我國護理照護品質及護理專業形象，至今已邁入第十屆，這些年來共表揚80位護理人員及30組護理團隊，每一位護理師背後都有令人動人的故事，有的得獎護理師身處偏鄉、資源不足之處服務，甚或照護病情特殊的個案，這些醫護人員分布於全台各地醫療院所、居護所，持續悉心為國人提供照護服務。

神腦總裁暨慈月基金會董事長林保雍指出，今年南丁格爾獎走入盛大的第十年，很多民間團體共襄盛舉，護理工作非常的辛苦及具挑戰性，護理師非常有愛的照護病患，南丁格爾獎只是一個開始，未來慈月基金會將號召更多資源投入，發掘更多偏鄉地區的需要。

副總統賴清德表示，林保雍成立慈月基金會，藉由南丁格爾獎表揚護理師，讓社會充滿正能量，他個人非常感謝，並對得獎者在醫院、長照機構、偏鄉等各處服務表達感謝之意，因為不同事蹟共同站在這個舞台上，但護理精神是相同的，有愛心、耐心、包容心、勇敢承擔，讓護理成為國家永續不可或缺的力量。

第十屆南丁格爾獎評選，經由資深專業的評審委員的初、複審及面談，評選出3組護理團隊，當中有2組團隊並列團體金獎，分別是積極連結社區網絡資源，發展居家鄰里照護模式，提供最貼近需求的居家照護，專注服務高風險精神病患者的衛生福利部八里療養院「居家護理團隊」。

另外，衛生福利部臺北醫院「邊境、醫院、檢疫所護理團隊」，參與邊境防疫、各項防疫專案任務及開設3所檢疫所，累積收治1,470人，採檢上千人，為護理照護團隊之典範。

團體銅獎則由國立成功大學醫學院附設醫院「安寧居家護理團隊」榮獲，深耕大台南及北高雄的安寧服務，全年無休且不分晝夜地進行居家訪視照護，陪伴病友及家屬走過人生最後一哩路。

個人獎則由來自奇美醫院護理師黃文佩獲得「南丁格爾特殊奉獻金獎」，在雲林偏鄉成立主恩居家護理所的張芳綺所長獲得「樂活照護天使銅獎」。

此外，從事臨床護理工作三十五年，服務於衛生福利部八里療養院護理長賴碧蓮獲「績優奉獻金獎」，銀獎由林口長庚醫院華陵醫療站從事山地醫療的護理師古佳琦、及衛生福利部桃園醫院護理長田維瑛榮獲，銅獎則由奇美醫院督導柯雅婷、臺大醫院出院規劃小組護理師詹惠雅獲得。

全國護理界最大盛會南丁格爾獎走過十個年頭，表揚逾400位護理人員，5月1日盛大舉行第十屆頒獎典禮，邀請副總統賴清德、衛生福利部部長陳時中、內政部部長徐國勇等貴賓及各獲獎醫院代表、護理界代表和得獎家屬共300多人參與盛會，會中獲獎者分享感人的生命故事，共同為榮譽、溫馨的一刻留下見證，齊心感謝這群默默為全民健康付出的南丁格爾。

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