酒駕下北斗交流道衝分隔道，白色轎車騎上黑色轎車重壓造成2人送傷。（彰化踢爆網提供／吳敏菁彰化傳真）

酒駕下北斗交流道衝分隔道 白色轎車騎上黑色轎車重壓造成2人送傷 （彰化踢爆網提供／吳敏菁彰化傳真）

「太離譜了，開車用衝的，直接騎上別人車頂！」彰化縣北斗鎮斗苑東路上午10點42分，剛下北斗交流道的白色轎車，竟衝過分隔島，一頭衝撞上正待左轉黑色轎車，還騎上車頂，強烈撞擊力道加重壓，造成黑色轎車內兩人受傷送醫，北斗警分局趕赴現場處理，白色轎車的顏姓駕駛酒測超標，依公共危險罪送辦。

這起衝撞車禍，警方初步調查，65年次顏姓駕駛從北斗交流道南下往北，衝過分隔道，撞上蕭姓駕駛正等待左轉的黑色轎車，力道太強烈，還造成轎車「倒退嚕」，又波及停靠在後方的小貨車。

事故發生，白色轎車衝撞力道太猛，疊到黑色轎車頂部，把黑色轎車都快壓扁了，鋼板、玻璃破碎一地，路人看得驚嚇，驚呼「都直接騎上去了」，警方趕赴現場，鑑定事故、指揮交通、排除危機，黑色轎車內除了蕭姓駕駛還有1名乘客，兩人都受傷，緊急送彰化醫院，沒有生命危險。

警方表示，車禍責任歸屬還帶進一步調查，呼籲酒後不開車，「醉不上道最為上道」。

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(中時 )