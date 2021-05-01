真令人敬佩！高齡96歲連爺爺日前參與台中市政府衛生局「完整長照訓練」後，成功取得照顧服務員結業證書與長照人員認證，他的女兒說，父親活到老，學到老的精神永流傳，衛生局盼傳遞爺爺努力的故事，激勵更多人投入長照服務行列。

台中市衛生局指出，連爺爺經過完整的照顧服務員訓練課程（含實習）後，取得照顧服務員結業證書，是台中市目前最高齡的長照人員，連爺爺家中已有4人取得照顧服務員結業證書；取得照顧服務員訓練結業證書後，只要檢附相關文件向衛生局申請長照人員認證，即可提供長照服務。

連爺爺的女兒在台中市某大學任教，她表示，因緣際會帶著父親到大學附設的日間照顧機構參觀，沒想到父親對參加照顧服務員的訓練課程相當感興趣，於是幫父親報名「照顧服務員培訓課程」，希望有更多的機會服務有需要的人。

衛生局副局長陳南松表示，在連爺爺身上見證到「活到老、學到老」的實踐精神，隨著醫療技術與生活水準的提升，我國高齡人口逐年增加，進入高齡化社會，銀髮族也可以透過學習，由被照顧者的角色轉變為自我照顧的角色，正向能量轉化成實際行動，利己助人。

台中市衛生局指出，台灣邁入銀髮族時代，充實長期照顧人力，鼓勵年滿16歲以上、身體健康狀況良好，具擔任照顧服務工作熱忱者，報名參加照顧服務員培訓課程，截至3月底已培訓577位。自今年2月1日起凡設籍於台中市民眾，可至衛生局長期照護科臨櫃辦理長照人員認證業務，限1人1證。

(中時 )