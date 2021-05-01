民進黨台北市黨部評委召集人趙映光之子趙介佑涉及販毒案，而他更被爆出曾是市黨部黨代表，引起各界關注，而趙映光也在30日發表聲明，請辭北市黨部評議委員會召集人的職務。對此，有網友想起被戲稱為政壇扶龍王的台北市議員王世堅，2年前在市議會與時任北農總經理的前高雄市長韓國瑜交鋒時的名言，「現在是流氓當家，黑道治國嗎？」並直言王世堅是先知。

趙介佑涉及販毒案引發社會關注，而他過去的黑歷史也被起底，其中一項是他在2016年擔任民進黨北市黨部黨代表時，於同年12月底在自家吸毒搶駕救護車撞毀3車，當時趙向黨部遞出辭呈，卻未被移送評委會懲處。

台北市議員徐巧芯30日也在臉書曬出當初趙介佑參選黨代表時的選舉傳單，並針對身兼民進黨主席的蔡總統、民進黨台北市黨部主委吳怡農等人針對此事提出幾點問題，詢問他們是否願意發起民進黨在台北市的掃黑行動。

對於趙介佑的黑歷史不斷曝光，臉書粉專《歷史哥澄清唬》30日發文，並引用王世堅2年前在台北市議會中質詢韓國瑜時的經典名言「現在是流氓當家，黑道治國嗎？」指出，只能說扶龍王先知，早兩年就預言了台灣的現況，不是開玩笑，還真的是「趙介佑」，並在PO出的照片中寫道，「先知總是寂寞的」。

網友們也留言回應，「我是越看扶龍王越可愛」、「哈哈哈..真是名言」、「雙標黨唯一欣賞恰吉」、「給扶龍王拍拍手」、「難怪台北市長一直拿不下來，台北市選民素質真的很高」。

「現在是流氓當家，黑道治國嗎？」 只能說扶龍王先知 早兩年就預言了台灣的現況 不是開玩笑 還真的是 #趙介佑 由歷史哥澄清唬發佈於 2021年4月30日 星期五

(中時新聞網)