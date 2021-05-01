疑似遺址的東口遺址，位於崙腳寮聚落群西側，地表可見陶片、貝類等遺物散落，實際年代尚不明，有採集到陶片、貝類等文化遺物。（彰化縣文化局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化地底蘊藏歷史的厚度，隨著台76工程推動，位於芳苑草湖南方，發現疑似遺址，崙腳寮遺址約61萬平方公尺，採集到夾砂陶、瓷器等遺物，屬於番仔園文化晚期及清代中晚葉遺留，鄰近東口遺址約13萬平方公尺，彰縣府召開「彰化縣考古遺址審議會」通過試掘申請。

台76線為「東西向快速公路至芳苑草屯線」，起點位在彰化縣埔鹽鄉埔鹽交流道，終點位在南投縣草屯鎮中興系統交流道接國道三號，以西延伸工程，歷經13年規劃，2020年8月開工，可聯絡芳苑鄉、二林鎮、二林中科、二林精機等，路長21公里，總經費達139.9億元，預計2025年底完工。

隨著工程推動，路線是否破壞遺址也掀起討論，彰化縣文化局指出，芳苑鄉兩處被圈定疑似遺址的範圍，分別採集到硬陶、陶片等文物，學界要求進一步試掘，以利後續保存工作，不要讓過去人類生活遺物、遺跡等，具歷史、美學、民族學或人類學價值之場域，破壞殆盡。

目前所知，崙腳寮遺址，位於草湖南方2.8公里處，當地居民自崙腳村崙腳搬遷至此搭建寮舍，故名崙腳寮，文化類型屬於番仔園文化晚期及清代中晚葉遺留，距今約700至150年，有採集到夾砂陶、瓷器和硬陶等文化遺物。

東口遺址面積，位於崙腳寮聚落群西側、隔著「縣道125」與崙腳寮遺址對望，以當地聚落名東口為名，範圍內地表可見陶片、貝類等遺物散落，文化類型可能屬貓兒干文化，實際年代尚不明，有採集到陶片、貝類等文化遺物。

彰化縣考古遺址審議會今年第一次會議除了通過崙腳寮、東口遺址試掘調查計畫，也通過將「彰化市牛埔仔遺址」，變更類別名稱為「彰化市牛埔考古遺址」，牛埔仔位於八卦山台地，約43公頃，1992年發現了400多件石器以及約5000塊陶器破片，2018年12月24日已登錄為彰化縣定考古遺址。

(中時 )