國民黨立法院黨團針對駐日代表謝長廷提出不適任案，被民進黨以人數優勢否決，因此召開記者會要求蔡英文總統解職，進而前往總統府前抗議。對此，東華大學教授施正鋒直言，台灣民主化已經20年，總統仍然享有威權時代的遺緒，憲政體制下行政與立法已失去相互制衡的精神。「國民黨應該有準備上台的決心，可惜『群龍無首』黨主席又被綁在國會，對方沒有看在眼裡。至若退席到總統府抗議，溫良恭儉讓，難怪被吃豆腐」。

對於國民黨黨團針對駐日代表謝長廷提出不適任案，民進黨團則表示，立委的職責在立法院，不應該院會進行一半就撤走，消遣對方疏於立委職守。總統府也回應，在野黨監督國政無可厚非，然而應該本於事實、而非扭曲事實，強調尊重立法院表決的結果。

國民黨智庫副董事長連勝文（左）、國民黨主席江啟臣（右）。(圖/本報資料照)

施正鋒1日於臉書PO文對此表示，台灣民主化已經二十年，總統仍然享有威權時代的遺緒，便當會難免淪為聽訓會，不聽話的小則不准進入專業委員會、罰到冷門的委員會，大則停權，那是內閣制確保立法與行政合一的作法，完全失去總統制相互制衡的精神。問題是，內閣制的最大特色是對民意高度敏感，只要有重大議題挫敗就必須下台，當下總統制的外殼卻是免死金牌。

他感嘆，國民黨是國會最大的反對黨，應該有準備上台的決心。可惜，群龍無首，黨主席又被綁在國會，對方沒有看在眼裡。至若退席到總統府抗議，溫良恭儉讓，難怪被吃豆腐。

國民黨溫良恭儉讓，難怪被執政黨吃得死死的 國民黨立法院黨團針對駐日代表謝長廷提出不適任案，被民進黨以人數優勢否決，因此召開記者會要求蔡英文總統解職，進而前往總統府前抗議。民進黨團則表示，立委的職責在立法院，不應該院會進行一半就撤走，消遣對方... 由施正鋒發佈於 2021年4月30日 星期五

(中時新聞網)