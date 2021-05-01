「運動ｉ台灣」，1日在彰化縣立體育場辦理啟動，縣長王惠美表示，今年訂位女性運動年，將在彰化縣26鄉鎮將舉辦超過3000場活動。（吳敏菁攝）

「運動ｉ台灣」，1日在彰化縣立體育場辦理啟動，縣長王惠美表示，今年訂位女性運動年，將在彰化縣26鄉鎮將舉辦超過3000場活動。（吳敏菁攝）

「運動ｉ台灣」，1日在彰化縣立體育場辦理啟動，結合救國團彰化縣團委會辦理瑜珈體驗，進行健康宣導及有氧暖身。（吳敏菁攝）

彰化縣政府、縣體育會、各鄉鎮市體育會等民間團體合力共同「運動ｉ臺灣計畫」，今年定位為女性運動年，預計在26鄉鎮市辦理超過3000場次，1日在彰化縣縣立體育場辦理啟動，更宣布好消息，員林市彰南運動中心，每週日提供晚上8點至10點女性免費入場優惠。

「要活就要動」，彰化縣長王惠美表示，積極促進縣民健康一直是縣府團隊最重視的施政項目，有了健康的身體，加上後續的財富的數字，才能讓人生健康圓滿。今年定位為「女性運動年」，希望透過女性溫柔的力量，可以讓孩子、先生、爸媽一起來運動。

1日啟動活動結合救國團彰化縣團委會辦理瑜珈體驗，進行健康宣導及有氧暖身。縣府也宣布，近期萬人健檢也開始了，可向各鄉鎮市衛生所聯繫，做好健檢，預防重於治療，把身體狀況調整好，相信家庭會更加幸福美滿。

救國團彰化縣團委會主委楊曜聰指出，從現場活動看到這麼多美麗的女性，才發現女性比男性更愛運動。除了配合縣府的體育活動以外，在每個鄉鎮市的公益與弱勢的活動，也都盼望各鄉親一起協助。

教育處表示，「運動i臺灣」包含運動文化扎根、運動知識擴增、運動種子傳遞、運動城市推展等專案計畫，包括女性運動、身心障礙運動、輕艇體驗營、國民體育日等，為了推動南、北彰運動人口發展，分別於田中高鐵站及彰化縣立體育場設立南、北彰運動熱區，提供民眾全程免費參加體驗課程及運動的機會，讓民眾都能夠「運動越久，健康悅久」。

(中時 )