母親節最後倒數一周就要來到，還沒買母親節禮物的民眾，不妨參考電商今年推薦及熱銷的禮物排行，據各大電商觀察所得，今年還是以家電、保健、保養、抒壓等的商品最受歡迎，而因著最近天氣也不錯的關係，加上因著疫情影響下無法出國，消費者都把預算留在國內消費，帶動今年電商母親節的業績大幅成長，PChome 24h購物上自4月下旬開跑母親節檔期後，業績即出現明顯跳升，近1周更已正式進入採購高峰期，遠傳friDay購物上同樣自4月12日起檔期開跑後，首2周買氣已較去年飆漲翻倍創新高，可見今年母親節買氣相當熱烈。

蝦皮購物的輝葉miniV美型口袋按摩槍，原價4980元，活動價2999元。（蝦皮購物提供）

蝦皮購物的JHT機能美腿機加熱升級款，原價2880元，活動價1680元。（蝦皮購物提供）

根據主計處統計，台灣女性勞動參與率在去年就上升至51.4%，在職媽媽每天需面對職場、家庭兩頭燒，蝦皮購物就觀察到，近1周的「按摩」相關商品銷量較上月最高成長3倍，尤其平日也能讓媽媽偷閒放鬆的「按摩槍」、「肩頸按摩器」最受歡迎，反映出能讓媽媽忙裡偷閒的抒壓商品最受歡迎，而蝦皮購物也同步推出活動，9日前就有「蝦皮購物熱銷商品推薦」的各種按摩商品活動優惠價，像輝葉miniV美型口袋按摩槍就享下殺6折優惠。

PChome 24h購物的FUJI 摩享時光按摩椅，原價6萬8000元，4日早上11時至10日早上10點59分期間特價3萬6999元。（PChome 24h購物提供）

PChome 24h購物的雅詩蘭黛特潤超導全方位修護露50ml，原價3950元，4日早上11時至7日早上10點59分期間特價1875元。（PChome 24h購物提供）

在PChome 24h購物上也有同樣的趨勢，像按摩家電的銷量就已達逾1.5倍成長，另外因為去年疫情加上長戴口罩的原因，今年就可見女性保養及美妝品銷量強勁回升，近1周的專櫃保養品銷量已達年增超過80%，當中以解決口罩肌的抗痘、保濕及抗老的產品為大宗，還有如能為提升居家生活品質的商品也相當受歡迎，好比近期的掃地機器人銷售量的年成長率即將衝破50%；站上現推出「媽呀！我的愛」活動，全站下殺1.8折起，全站累滿503元起抽Full HD微型投影機、LED無線劇院微型投影機、人體工學椅，以及一宿難求的「谷關虹夕諾雅兩天一夜雙人住宿含早餐」等禮物。

遠傳friDay購物的APPLE iPhone 12 128G，送20W充電器、MagSafe 充電器、軍功磁吸殼，特價2萬8500元。（遠傳friDay購物提供）

遠傳friDay購物的老行家14入凝粹燕窩飲禮盒、600粒燕窩膠原蛋白，原價4480元，特價3330元。（遠傳friDay購物提供）

遠傳friDay購物今年就以3C家電買氣成長最驚人，像全新開賣的紫色iPhone 12，預購第3天旋即衝進熱銷榜中，另外媽媽熱愛的保健食品如老行家凝粹燕窩飲禮盒組合，單周銷量就較前1周成長近40%，美腿按摩機等按摩商品整體銷量也較去年同期成長近50%；9日前站上就有天天領折價券天天折、全站滿5000抽勤美學露營體驗一泊二食雙人遊等優惠活動。

樂天市場上葛洛莉SPA美學館Pickup店的經典巧肘舒活SPA，原價2650元，特價890元。（樂天市場提供）

樂天市場上墨攻Pickup店的烏來山之川溫泉會館雙人湯屋券，原價1900元，特價1170元。（樂天市場提供）

樂天市場上就以蛋糕、保健食品及美妝保養品最受歡迎，累積的訂單量已占整體訂單量約35%，特別像保健食品類就占據熱銷榜的前兩名，而站上也推出多款立即買隨時用的美食餐券及SPA票券4折起優惠，同時在奇摩購物中心上的旅遊票券及餐券業績也達年成長6倍之多，保健禮盒的業績也月飆4倍成長，可見讓媽媽鬆一鬆，健康保養就是最好的母親節禮物。

Yahoo奇摩超級商城的電動可躺式沙發，原價1萬7399元，3日前特價9199元。（Yahoo奇摩超級商城提供）

Yahoo奇摩超級商城的WHOO后 重生秘帖燦耀花顏限定禮盒，原價1萬3697元，11日前特價5980元。（Yahoo奇摩超級商城提供）

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