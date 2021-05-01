美國智庫「布魯金斯研究所」（Brookings Institution）資深研究員萊特（Thomas Wright）指出，印度新冠肺炎（COVID-19）疫情於4月失控，打亂美國總統拜登籌畫的長期疫苗外交計畫，更由於反應過慢，引發印度對美國的不滿，可能導致雙方盟友關係出現裂痕。

萊特投書《大西洋》（The Atlantic）雜誌，稱在拜登上台後，其一方面強調美國面臨的疫情問題最嚴重，短期內將集中資源，先完善本國的疫苗施打；另一方面則啟動美、日、澳、印「四方安全對話」（Quad），並承諾未來將為印度提供資金等協助，讓該國在2022年底前為印太區域製造10億劑疫苗，用於對抗中國大陸先起步的疫苗外交。

以當時的時空背景來看，此規劃可謂合理。但在進入4月後，印度疫情在多種變異病毒、大規模宗教慶典等因素下出現爆炸性成長，目前已成為全球首個單日確診數破40萬的國家，境內醫療資源嚴重匱乏，許多病人因無氧氣可吸而喪命，當地火葬場大排長龍，病故者甚至直接在街道上火化。

在這種情況下，許多外國政府，甚至包括中國大陸、巴基斯坦等印度的地緣政治對手，都開始向其提供呼吸器、製氧機等醫療用品，以減緩該國面臨的人道危機；但上台後主打加強美印關係的拜登政府，卻在公開場合保持沉默，即使外界詢問，也只能得到與印度疫情變化前如出一轍的官腔回應。

美國過度緩慢的反應，讓身處水深火熱之中的印度民眾十分不滿，痛批美國只會囤積疫苗，卻不知道為盟友救急；就連印度官員都承認，公眾輿論已對有意與美國保持良好關係的該國政府造成「麻煩」。

萊特警告，雖然拜登政府似乎已轉變方針，全力支援印度疫情，但在先前中國大陸提供支援、美國束手旁觀之下，雙方關係可能遭大陸乘隙而入，讓拜登的印太戰略化為泡影。他強調，在新冠肺炎疫情中，「反應最快的人表現最好」，呼籲美國應提前做好準備，在未來出現其他緊急情況時立即採取行動。

(中時新聞網)