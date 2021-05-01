中共官方湖北新聞今天下午報導，五一假期首日，湖北省委書記應勇，省委副書記、省政府黨組書記王忠林，赴省疫情防控指揮部、省應急管理廳、武漢市公安局等，檢查督導常態化疫情防控和安全生産、社會穩定、交通秩序等工作。王忠林以省委副書記、省政府黨組書記新職亮相，意味著他將在省人大常委會會議擔任代省長。

新冠疫情前年12月在武漢爆發，湖北省及武漢官員受到大量批評。一個多後，時任湖北省委書記蔣超良及武漢市委書記馬國強被免職。原上海市長應勇及濟南市委書記王忠林，臨危受命，分別接任湖北書記及武漢書記。

王曉東則一直留任湖北省長，但他本人的抗疫表現也屢受爭議。當時疫情處於危急階段，湖北多所醫院公開呼籲社會捐贈防護物資，但他接受中央電視台訪問時卻說湖北的「物資儲備充足」。他又因為在疫情記者會上不戴口罩受到質疑。

去年9月，61歲的王曉東盛傳因為抗疫壓力太大而中風入院，從公眾視野消失。直至去年11月，才再次在官媒「露臉」，並於今年起恢復公開活動，近日還先後率團到江蘇及浙江考察。

將接任湖北省長的王忠林現年59歲，曾任山東省發改委主任、濟南市市長、市委書記，去年初接任武漢市委書記。

(中時 )