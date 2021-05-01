隨著拜登就職滿百日，美智庫阿斯本研究所（Aspen Institute）於4月30日舉行拜登就職百日研討會。會中美國國防部副長希克斯(Kathleen Hicks)被問及，台灣是否會成為美中衝突的引爆點；對此希克斯表示「美中必有一戰」不是無法避免，美國除提升自身能力與展現嚇阻力量外，更要保持暢通的外交管道。美軍願隨時支援外交、經濟或其他目標。話鋒一轉，她也提到大陸在軍事、太空、網路與南海的威脅。

針對台海是否成為美中衝突的爆點，希克斯表示，五角大廈每日都掌握區域情報，並及時思考如何因應。國防部對今日北京的確有所擔憂，因此要發出正確的訊號確保對手不會失誤。美中一戰完全可以避免，但美國要提升自我能力、展現嚇阻力，防止任何危及美國利益的侵略。

她進一步點名大陸的4大威脅，北京在經濟、軍事與科技的能力，足以挑戰國際體系與美國在此一體系中的利益。這每天發生在衝突光譜之上，從日常國家治理、銳實力運用或灰色地帶戰術運用。為了潛在的戰鬥，北京不斷擴張其核武能力。

南海就是北京形成挑戰的最明顯例子。大陸持續利用海上民兵，作為槓桿並在南海主張非法聲索。此外，大陸在各領域的軍事能力，正快速地提升。北京持續取得進展，並強化實施聯合作戰的能力；與此同時，其部署的複雜傳統系統也不斷增加，如長程精確飛彈並整合防空系統。

不僅如此，大陸同樣在太空與網路能力也取得進展。大陸擁有量大且效率及高的網路間諜，並享有強大的網攻能力。

她認為，儘管這些問題讓人愈來愈憂心；但與大陸保持開放的溝通與外交的暢通依舊重要。在五角大廈想定中，美軍扮演外交、經濟與其他工具的支持者。更進一步地說，藉由展現美國能力的可信度，五角大廈得以嚇阻北京惡行與侵略，據此形成的態勢最有利於避免衝突爆發。為此，盟國與夥伴的加入，就成為嚇阻大陸侵略的關鍵。

就提升美方能力而言，希克斯表示五角大廈的預算與研發資金，將集中在核武現代化、網路安全、長程火力、自主系統、人工智慧、造船與微電子之上。此外，透過鼓勵創新、減少程序的繁文縟節、加強與民間企業及政府單位的合作，能夠讓美軍針對最重要的國家安全挑戰，分享最佳的實務運作方法與關鍵發現。同樣地，國會的合作則確保國防部在嚇阻大陸侵略時，能獲得關鍵支持。

她總結，大陸帶來的是真實而長期化的挑戰。美國有充分理由保持溝通，「但激烈競爭不代表一定要衝突」。

(中時新聞網)