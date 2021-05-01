台股屢屢創下歷史新高，再現30年前股市榮景，不少投資人積極尋找好標的，希望能跟上這波漲勢從中獲利一筆，有網友分享，公司中午時10個有9個在看股票，尤其在台股開盤時，公司廁所也是人擠人，交談換心得變成股市分析大會，近日話題已偏保守；對此，PTT底下有留言透露「高手現在都是減碼」。

先前有網友在PTT上稱，身邊的朋友近幾個月陸續開戶投資，並且賺了不少錢，自己百萬資金還放銀行，詢問「自己手上160萬的資金，該投身股市分批小額買進還是投資不動產？」

即引來一名網友回帖分享自己在公司內看到的趣事，表示中午吃飯時間，公司內逛一圈，發現10個有9個都在看股票，9點開盤廁所也都塞滿，想方便一下都沒辦法，連以前朋友群聊天，現在也變股市分析大會，誰今天漲停，誰又放掉魚尾，「再不進場等你忍不住進場時，你會不會就是那最後一個」。

底下有留言認為對「全民瘋股」非常有感，「身邊做工的朋友說工人大哥也在看股票」、「我大嫂很驕傲的說3月進場29萬贏五萬了」、「已經有朋友再借錢玩股票，借他賺的分4成」，但也有人覺得沒那麼誇裝，反而覺得朋友分享的標的都很怪。

此外，有網友透露，高手就是去年崩盤的時候全押，現在高點減碼，韭菜是去年崩盤時候空手，現在高點全押，「身邊高手都減碼了，3成持股水位」、「高手減碼中」。

(中時新聞網)