香港大學校方昨批評港大學生會，近年行事日趨政治化，宣布停止代為收取會費，並強制收回學生會辦公室及設施管理權。學生會則表示，希望校方三思有關決定，並強調「合則兩利，鬥則俱傷」。「港大校友關注組」亦發起聯署聲明，譴責校方政治打壓學生會。

「港大校友關注組」表示，眾校友強烈譴責港大校方的無理決定，並質疑相關舉動是校方以行政手段為名，而行打壓學生組織為實的政治任務。關注組又質疑，校方的目的是削弱學生會的代表性和影響力，擠壓學生會的財務資源，令學生會在推動服務同學、校政與社會參與上舉步維艱，最終迫使學生會在相關事務中噤聲。

關注組批評，相關決定嚴重踐踏大專學生組織自主運作的舉措，對此感到極度憤慨與不滿，並要求港大管理層立即撤回打壓港大學生會的行徑，保障港大學生的言論自由。

香港大學校方昨日批評港大學生會，近年行事日趨政治化，多次利用校園作為政治宣傳的平台，公開發表煽動性並可能涉及違法的言論，對大學作出失實指控，破壞多年來與校方建立的互信，令大學的整體利益和聲譽蒙損，宣布停止代為收取會費，並強制收回學生會辦公室及設施管理權，會因應情況在有需要時採取進一步措施。學生會今日回應時則指，希望校方三思有關決定，並維持雙方合作關係，強調「合則兩利，鬥則俱傷」，與學生割席分坐，絕非任何文明的教育工作者所為。

(中時 )