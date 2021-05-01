日本政府宣布2年後將福島核廢水排放入海，駐日代表謝長廷居然稱台灣核能發電廠的核廢水也是排入海，國民黨揚言提告散播假消息；謝長廷為此在臉書提出證據，傳出府院黨為了滅火，要謝長廷別再講核廢水了。前民進黨立委沈富雄透露，他曾跟蔡英文吃飯，蔡英文問他，民進黨裡頭哪一個要小心、或是不好處理的，他就回答是謝長廷。

沈富雄4月30日在政論節目《少康戰情室》表示，蔡英文讓謝長廷回來難過，不讓他回來更難過，處於兩難。他透露，很多年前，他跟蔡英文兩個人單獨吃飯，那時蔡還沒當黨主席，他忘了精確的問法，蔡英文問，民進黨裡頭哪一個要小心、或是不好處理，或是要避免或怎麼樣類似的，他回答是謝長廷，所以謝長廷後來就到日本去了，日本也是謝長廷喜歡的地方，如此一來，謝對國內就沒有影響力了。

沈富雄話鋒一轉指出，謝長廷稱台灣的核廢水也是排放入海，這樣的講法，其實已經違背他作為大使應該盡的責任，即使他心裡真的相信是這樣，但也不能講，這就有失作為駐日代表的規格、風度，以及應有的操守。

國民黨台北市議員李柏毅則表示，府院高層透過私下的管道，請謝長廷儘量少發言，不要再講一些有的沒的，甚至連公開譴責叫他回國都不敢，代表就是總統蔡英文縱容謝長廷在外面；謝長廷一個月的薪水，據他瞭解好像60萬左右，非常高薪，加給非常高，與其給他60萬在外面待著，為什麼不讓他回來。蔡政府就是不希望他回來，受到這個風暴，至於謝長廷什麼時候會回來，這個時間點，就是當蘇貞昌下台時，有可能會由謝長廷來接閣揆。

(中時新聞網)