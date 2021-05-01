確診個案案1129曾在嘉縣活動，嘉縣府今隨即全面加強消毒。（嘉縣政府提供／張亦惠嘉縣傳真）

確診個案案1129曾在嘉縣活動，嘉縣府今隨即全面加強消毒。（嘉縣政府提供／張亦惠嘉縣傳真）

中央疫情指揮中心公告案1129確診個案上月23日開始在嘉縣山區旅遊，足跡包含阿里山國家森林遊樂區及奮起湖等熱門景點，嘉縣政府衛生局表示，這些地點平時就有消毒，今天為慎重起見，仍隨即全面加強消毒。

衛生局長趙紋華說，有關確診個案的足跡目前已完成疫調，6位接觸者皆為陰性，並已進行居家隔離，請民眾勿恐慌。

嘉縣府指出，根據了解店家每天都有清潔、消毒，另，奮起湖是縣內主要觀光景點，嘉義縣超前佈署，從去年起周末假日前後都會進行環境消毒，今日也再進行全面性大消毒，遊客不必恐慌。

(中時 )