統一獅隊泰迪主投7局飆出10次三振，奪下本季第5勝。（季志翔攝）

上月16日先發面對富邦悍將繳出9局完投勝的統一獅隊泰迪，今天再碰富邦表現同樣亮眼，僅在首局挨高國麟全壘打失掉2分（1自責分），7局飆出10次三振，加上蘇智傑滿貫炮助拳，終場以5比3勝出，奪下上半季第20勝。

獅隊昨天以雙位數分差輕取富邦後，上半季勝場已來到19場，而過去中職有「20勝奪冠指標」，在58個半季中，有43次最快20勝的球隊拿到半季冠軍，勝率7成41。

今天獅隊推出泰迪先發，他在首局挨高國麟全壘打失掉2分，不過自從第2局讓林哲瑄敲出內野安打後，連續解決富邦18名打者，之後接手的黃竣彥同樣讓富邦打者3上3下，富邦直到9下陳凱倫敲出三壘安打才終結連續21人出局的窘境，不過富邦仍以2分差吞敗。

獅隊打線也給予火力支援，蘇智傑在3局上從邦威手中敲出生涯第3隻的滿貫炮，一棒助隊逆轉，這是蘇智傑本季第1支從左投手中敲出的全壘打，也是繼去年5月31日從樂天桃猿卡本特後再度棒打左投。

泰迪此役先發7局用103球，僅被敲出3支安打，只因高國麟的2分炮掉分，他奪下本季第5勝也是近期3連勝。

(中時 )